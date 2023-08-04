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Wanhaber

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor’da 1. Kamp Dönemi sona erdi.

Bir süre önce kendi tesislerinde toplanarak kamp hazırlıklarını gerçekleştiren Van Spor Futbol Kulübünde 1. Kamp dönemi yapılan son antrenmanın ardından tamamlandı.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül nezaretinde yapılan 1. Kamp döneminin verimli geçtiği belirtildi.

2. KAMP DÖNEMİ ERZURUM’DA

Kendi tesislerinde lig hazırlıklarına nokta koyan Van Spor FK, 2. Kamp Dönemine Erzurum’da devam edecek.

İzin verilen futbolcular 7 Ağustos tarihinde Erzurum kampında buluşacak.

Burada Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde sıkı bir çalışma gerçekleştirecek olan takım, ardından ligin ilk maçı için Ağustos ayının sonlarına doğru İzmir’e gidecek.

Van Spor FK, ligin ilk maçında 26 Ağustos 2023 tarihinde Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Van Spor FK, taraftarının önüne ise ligin ikinci haftasında çıkacak. 3 Eylül 2023 tarihinde oynanacak olan maçta Van Spor FK, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş’yi konuk edecek.

Umut Tarhan