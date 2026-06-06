Van Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Tuşba Kaymakamlığı’nın ortak çalışması ile yapılan etkinlikte, Van Gölü Sahil Yolu’nda Ihlamur Parkı’nda bir araya gelen belediye çalışanları ve iklim elçileri sahilde temizlik çalışması yaptı.

‘VAN GÖLÜ MİRASIMIZ, TEMİZ KALSIN YARINIMIZ’

Van Gölü’nün benzersiz doğasını korumak adına geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmasına ilkokul ve lise öğrencileri de eşlik etti. Gönüllülük esasıyla yapılan temizlik etikliğinde ‘Van Gölü Mirasımız, Temiz Kalsın Yarınımız’ yazılı pankartlarla sahil boyunca temizlik yapan gençler, sadece çevreyi temizlemekle kalmadı; aynı zamanda atık yönetimi konusunda da farkındalık oluşturdu.

Sahil bandında atık çöpleri toplayan gençlerin azmi ve çevreci duyarlılığı renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte 10’larca torba çöp toplayan katılımcılar Van Gölü ve çevre temizliğine de dikkat çekerek, Van Gölü’nün sadece bölgemizin değil, dünyanın en değerli doğal miraslarından biri olduğunu hatırlattı.

'Yeşil Dönüşümün' sadece bir proje değil, bir yaşam biçimi olduğu vurgulanan etkinlikte; daha temiz bir Van ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edileceği mesajını verildi.

‘Van Gölü Mirasımız, Temiz Kalsın Yarınımız’ sloganıyla yapılan anlamlı etkinlikte; gençlerde çevre bilincini artırmak ve Van Gölü’nün ekolojik değerinin korunması da hedeflendi.