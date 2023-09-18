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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dikkat çekmek için her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede Van ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 50 grup üyesi, Gevaş ilçesine geldi.

Grup üyeleri, burada Toros Dağları'nın bir uzantısı olan Kavuşşahap Dağlarının en yüksek noktası olan 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaşmayı başardı. Üyeler, Artos Dağı'nın zirvesinde Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı hatıra fotoğrafı çekti.

"Zirvede müthiş bir Van Gölü manzarası var"

Konuya ilişkin konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, gerçekleştirmiş oldukları etkinlikte Van Gölü'nün temiz kalmasına dikkat çektiklerini belirtti. Yaklaşık 6 saatlik yorucu bir yolculuktan sonra Artos Dağı'nın zirvesine ulaştıklarını ifade eden Önen, "Zirvede müthiş bir Van Gölü manzarası var. Bu yüzden gerçekten tırmanmaya değdi. Herkesin bu ana, bu güzelliğe şahit olması gerekiyor" dedi.

"Tırmanış zorlu ama keyifliydi"

Artos Dağı'nın zirvesine 50 kişilik bir ekiple çıktıklarını dile getiren grup üyelerinden Tuba Beyhan ise "Ekibimizin içinde yeni olan arkadaşlarımız da var. Tırmanış bazı noktalarda biraz zorlu geçti. Ama çok keyifliydi. Şu güzelim manzaraya değdi. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ediyorum. 3 bin 537 rakımlık bir manzaradan, 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' demek istiyorum" diye konuştu.

Yorucu bir yolculuğun ardından zirve yaptıklarını söyleyen grup üyelerinden Cüneyt Aksu da zirvedeki görüntünün muhteşem olduğunu kaydetti.iha