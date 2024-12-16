10 yıllık araştırmaların yer aldığı yüzeysuyu su potansiyeli raporunda Van Gölü Havzası dahil 25 havzaya ait verilere yer verildi.

Türkiye’de yer alan 25 havzanın 2013 yılındaki toplam yağış alanı 779 bin 452 kilometrekare (km²) olarak kayıtlara geçerken, ortalama yıllık akış miktarı ise 2,39 kilometreküp (km³) olarak gerçekleşti.

Aynı durumda Türkiye’de 10 yıl sonra 2023’te 25 havza içerisinde yağış alanı 778 bin 493 km², ortalama yıllık akışı işe 2,5 km³ olarak raporda ye aldı.

Türkiye’nin ikinci büyük içe akışlı havzası olan, etrafı yüksek dağlar ve platolarla çevrili olan Van Gölü Havzasının da su potansiyeli açıklandı.

Van il merkezi ile Van’a bağlı Muradiye, Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri ile; Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri gibi önemli yerleşim yerlerini de içerisinde barındıran Van Gölü Havzasının 2013 yılında aldığı toplam havza yağış alanı 19 bin 405 km², ortalama yıllık akış miktarı ise 2,39 km³ olarak belirlendi. Potansiyel iştirak oranı ise 25 havza içerisinde yüzde 1,3 olarak açıklandı.

3 bin 573 km²’lik kapalı alanı kapsayan Van Gölü Havzasının 2023 yılı verilerinde ise; havza yağış alanı 17 bin 861 km², ortalama yıllık akış 2,5 km³, potansiyel iştirak oranı ise diğer havzalar içerisinde yüzde 1,4 olarak bildirildi.