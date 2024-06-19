Türkiye Yol Şampiyonası 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Aksaray`da yapılacak. Şampiyonaya Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü bisiklet yarış takımı “Van Gölü Canavarları” da katılacak.
Kısa süre önce kurulan ve önemli başarılara imza atan Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımı, yeni bir başarıya ulaşmak istiyor.
Sponsor firmanın otobüsü ile yola çıkan bisiklet takımı, güzel derecelerle Van'ın adını temsil etmeyi amaçlıyor.
Şampiyona, 20 - 23 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin