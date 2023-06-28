Sosyal medyada paylaşılan bir video, geçmiş yıllarda sık sık gündemi meşgul eden Van Gölü Canavarı efsanesini yeniden gündeme getirdi. Van'da çekildiği iddia edilen görüntülerde, Van Gölü Canavarı'nın yakalandığı öne sürüldü.

KULLANICILARDAN ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Van Gölü Canavarı olduğu iddia edilen görüntülere sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Pek çok kullanıcı görüntülerin sahte olduğunu ve Van Gölü Canavarı'na inanmadıklarını belirtti. Çekilen görüntülere yorum yapan bir kullanıcı, "Dalga geçmeyin diyeceğim ama zaten gördüğümüz şey de dalga." derken bir diğeri, "Her dalgayı canavar sanma" dedi. tv100