Hakim rüzgar yönü dolayısıyla akıntılara kapılan yüzücüler için tehlike arz eden Çarpanak Adası, boğulma vakalarıyla gündeme geliyor.

Van’da en fazla boğulma vakalarının Çarpanak Adası bölgesi ve Tuşba ilçe sınırları içerisinde yer alan sahillerde meydana geldiğini aktaran Muhlis Kaya, Van’da yüzülebilecek tehlikeli olmayan alanları da söyleyerek, şunları bildirdi;

“Van’da boğulan kişiler arasında en fazla genç ve çocuklar bulunuyor. Çocuklar genel anlamda kırsal alanlarda yer alan derelerde boğulurken, gençlerimiz ise Van Gölü’nde boğuluyor.

Bu boğulmaların çoğu da Çarpanak Adası bölgesi ve Tuşba ilçe sahilleri olarak göze çarpıyor. Eski verileri incelediğimizde Van’ın asıl yüzme yerleri; Fidanlık, Edremit Sahili, Gebze Su Sporları Merkezi… Gevaş Belediyesine ait tesisler ve bunların yanı sıra özel tesisler de var. Sahil boyunca yüzülecek çok sayıda alan yer alıyor ama bunlar çeşitli durumlardan dolayı etkili kullanılamıyor.

İskele ve Kale tarafında yer alan bölgeler olarak dikkat çekiyor. Fakat özellikle de 2000’li yılların başından itibaren Van’ın atıklarının o bölgeye boşaltılması ile beraber vatandaşların yüzmek için tercih ettiği yerler arasından çıktı.”

MUHLİS KAYA: VAN’DA ÇOK CİDDİ BİR TESİS PROBLEMİ VAR

Kaya, “İlimizde Tuşba ilçemize ait sahil alanları yüzme için kullanılıyor fakat bu Tuşba sahilleri debisi bir anda artabilen sahiller, yüzme bilmeyenler için çok dar alanların olduğu yerler, derinliği çok hızlı bir şekilde arttığı için tehlike arz ediyor. Ayrıca şu an Türkiye’de 500’e yakın mavi bayraklı plaj bulunuyor, fakat Van’da sadece bir tane bulunuyor.

Van’da bu anlamda çok ciddi bir tesis problemi var, Van Gölü’nün birçok noktasına mavi bayraklı plajlar yapılabilir, bu noktada da yerel yönetimlerin bir takım çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Kadınlar için ayrı yüzme alanları kurulurken, karma yüzme alanlarının dışında erkekler için de ayrı yüzme alanları yer almalı kesinlikle. Van Gölü Canavarının Çarpanak Adası’nda olduğunu söyleyebiliriz, tehlikeli bir bölge ve konu hakkında en kısa sürede yetkili kurumlar tarafından çözüm odaklı çalışmaların olması gerekiyor.” ifadelerini kullanarak yetkili kurumların zaman kaybetmeden önlem alması gerektiğini vurguladı.

ERHAN ÇALIŞKAN: EN FAZLA BOĞULMA VAKASI ÇARPANAK ADASI’NDA!

Hakim rüzgar yönü sebebi ile oluşan akıntıların büyük bir tehlikeye yol açtığını belirten Cankurtaran Erhan Çalışkan, ilgili kurumların yaz sezonu boyunca boğulma vakalarının görülebileceği alanlarda tedbir almasının önemini bildirerek, “Van’da, hakim rüzgar yönünden kaynaklı oluşan akıntı sebebiyle en sık boğulma vakalarının yaşandığı Çarpanak Koyu, son zamanlarda fazlaca ilgi odağı oldu. Bu sebeple bölgedeki tehlikeyi minimize etmek adına yoğunluğun arttığı dönemlerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya bölgeden sorumlu belediyelerce görevli gönderilebilir.

Özellikle hafta sonları bu bölge insan akınına uğruyor. Söz konusu bölgede tehlike oluşturan akıntı gerekli tedbirler alındığı sürece çok daha az tehlike oluşturacaktır, tehlikeli olan tedbirsiz davranılması. Özellikle rüzgarın fazla olduğu zamanlarda akıntıda artış görülüyor. Bu yüzden yoğun dönemlerde bu bölgede bir cankurtaran bulundurulması gerekir. Buranın talep doğrultusunda mavi bayraklı plaj haline getirilmesi çok daha kalıcı bir çözüm olacaktır.” dedi.

ERHAN ÇALIŞKAN: ZORUNLU OLMASINA RAĞMEN DEVAMLI BİR CANKURTARANI YOK!

Yüzücülerin olası bir boğulma vakasında daha serin kanlı olması gerektiğini söyleyen Çalışkan, “Adaya giderken yol şeridindeki derinlik çok derin olmasa da şeridin sağ ve sol tarafında yer alan bölgeler oldukça derin. Hakim rüzgar yönünden dolayı sürekli orada bir akıntı oluyor, bu akıntıdan dolayı orada yüzen kişiler sığ bölgelerde yüzüyor, fakat olası bir akıntı ile beraber panik yapan yüzücü kurtulmaya çalışırken fazlasıyla güç kaybediyor ve kurtulma oranları daha düşük oluyor. Bu durumda yüzen kişi akıntıya kapılsa bile panik yapmamalı, yüzme anındaki en önemli durumlardan biri panik yapmamaktır. Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü ve mavi bayraklı bir plajı var. Fakat zorunlu olmasına rağmen devamlı bir cankurtaranı yok.” şeklinde konuşarak, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini aktardı.