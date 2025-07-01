Gölkentliler Taraftar Grubunun sosyal medya hesabından yapılan yaylaşımda, “Leman Dergisi'nin son sayısında yer verdiği görsel ile İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (sav) yönelik gerçekleştirdiği açık provokasyonu ve inancımıza yapılan bu pervasız saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri hiçe sayarak, milyonların kutsal kabul ettiği değerlere saldırmak ne sanatla ne mizahla ne de düşünce özgürlüğüyle bağdaştırılabilir. Bu yaklaşım doğrudan nefret üretmekte, toplumun inançlarına sistematik bir şekilde hakaret etmeyi amaçlamaktadır.” denildi.

“BU ÇİRKİNLİĞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Hiçbir kutsal değere dil uzatılmasına sessiz kalmadık” denilere yapılan paylaşımın devamında, “Gölkentliler Taraftar Grubu olarak, hiçbir kutsal değere dil uzatılmasına sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. İnancımıza, değerlerimize ve peygamberimize yönelik bu tür seviyesiz ve bilinçli saldırıların karşısında dimdik durduğumuzu kamuoyuna açıkça bildiriyoruz. Bu tarz yayınların, toplumsal barışı ve bir arada yaşama iradesini hedef aldığı açıktır. Kutsallarımıza uzanan bu düşmanca tavrı not ediyor ve gereken her zeminde bu çirkinliğin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.