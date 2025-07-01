Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) iş birliğiyle 30 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen seminere kentte yayın yapan gazete, internet haber sitesi ve haber ajanslarında çalışan 30 basın mensubu katıldı.

İHA pilotluğu eğitmeni Emre Salı tarafından verilen eğitimlerin ilk oturumunda gazetecilere havacılık kurallarının yanı sıra hava aracı tanımı, uçuş prensipleri, genel meteoroloji bilgisi, hava trafik kontrol usulleri, uçuş operasyonları, kumanda sistemleri, kontrol-bakım ve onarım başlıklarında teorik bilgiler verildi.

Eğitimin ikinci oturumunda okul bahçesinde uygulamalı drone uçuşu gerçekleştirilirken katılımcılar insansız hava araçlarını yakından tanıma ve test etme imkânı buldu.

Seminerin DAKA Malazgirt Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış töreninde BİK Van Bölge Müdürü Arda Aşkın, DAKA Eğitim Uzmanı Abdullah Çiçek ve kursiyer basın mensupları katıldı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı sertifika ve ehliyetleri takdim edildi.

Son yıllarda drone kullanımının yaygınlaşmışıyla basın sektöründe kalifiye İHA pilotlarına olan ihtiyacın da arttığını kaydeden Arda Aşkın, düzenlenen eğitimin basın kuruluşlarının teknik kapasitelerini geliştirerek haberleri kamuoyuna daha hızlı ulaştırmasına imkân tanıyacağını belirtti.

Gazetecilerin teknolojik olanaklardan doğru şekilde yararlanarak şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini basın yoluyla tanıtmaları amacıyla organize edilen eğitime katılan gazetecileri tebrik eden Arda Aşkın, katkılarından dolayı DAKA Genel Sekreter Halil İbrahim Güray ve ajans personeline teşekkürlerini iletti.

‘Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında düzenlenen seminer, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.