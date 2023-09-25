Wanhaber / Fatma Öztürk
Meteoroloji verilerine göre Van genelinde bugün öğlen ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında Van ve Bitlis'te, öğle ile akşam saatleri arasında ise bölge genelinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
VAN GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNİ
Van: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı