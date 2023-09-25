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Wanhaber / Fatma Öztürk

Meteoroloji verilerine göre Van genelinde bugün öğlen ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah ve akşam saatleri arasında Van ve Bitlis'te, öğle ile akşam saatleri arasında ise bölge genelinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

VAN GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Van: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı