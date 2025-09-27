Güzel bir atmosferde devam eden fuara Türkiye’den 17, yurt dışından ise 2 İran ve 1 Irak olmak üzere çok sayıda ticaret odaları da katılım sağladı.

Katılım sağlayan odalardan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde de kadın emekçilerin ürünlerine de yer verildi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında ürünlerini sergileyen Belen Üreten Eller Kadın Kooperatifi, fuar standında ürünleri tanıtma fırsatı buldu.

“YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ”

Van’a gelmekten ve fuara katılmaktan memnun olduklarını söyleyen Belen Üreten Eller Kadın Kooperatifi sorumlusu Kadriye Gül Yarar, “İskenderun’dan Ticaret Odamızın katkılarıyla geldik. Çok güzel bir şehir. Fuar çok güzel. Vatandaşlarımız gayet iyi bir şekilde ürünlerimize ilgi gösteriyor, bizler de ürünlerimizi tanıtmaktan memnunuz.” dedi.

“COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ YER ALIYOR”

İskenderun’dan getirilen ürünlere de değinen Kadriye Gül Yarar, “Genel olarak coğrafi işaretli ürünlerimizi getirdik. Bunlardan kömür çukuru pekmezi, Belen alıç sirkesi, tuzlu yoğurt, sürkü, salçalarımız, Belen kömbesi ve buna benzer birçok ürünü getirdik. Amacımız ürünlerimizi hem Van halkına hem de tüm Türkiye’ye tanıtmaktır.” sözlerine yer verdi.