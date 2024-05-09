Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Nisan 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç yolcu taşındığı belli oldu.

Van Türkiye’nin en doğu ucundaki illeri arasında yer aldığından, vatandaşın çeşitli ulaşım yollarına hızlı bir biçimde erişebilmesi büyük önem arz ediyor. Ulaşım yolları arasında, kara ve demir yollarının bir adım önünde olan havayolu trafiği ise Van için büyük önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Nisan ayı boyunca, 141 bin 978 gelen-giden yolcu taşındı.

NİSAN AYINDA KAÇ YOLCU TAŞINDI?

Devlet Hava Meydanlarının her ay paylaştığı veriler doğrultusunda Van Ferit Melen Havalimanı’nda nisan ayı süresince ‘kesin olmayan’ verilere göre 436’sı dış hat yolcusu, 141 bin 542’si iç hat yolcusu olmak üzere toplam 141 bin 978 gelen-giden yolcu taşındı.

2024 yılı Nisan sonu verilerine göre, 2023 yılının aynı dönemine oranla gelen-giden tüm yolcu sayısında, yüzde 18’lik artış görülürken, gelen-giden dış hat yolcu sayısında yüzde 63 oranında artış görüldü.

4 AYLIK VERİLER

Devlet Hava Meydanları tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ verilerine göre ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Nisan sonu verilerine göre Ocak-Nisan döneminde; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 5 bin 680’i iç hat, 38’i dış hat olmak üzere toplam 5 bin 718 uçak havalandı.

2023 yılının aynı dönemine oranla, tüm uçak trafiğinde dış hat uçuş sayısında yüzde 41 oranında artış görüldü. Geçen yıl aynı dönemde 27 dış hat seferi yapılırken bu yıl aynı dönemde 38 dış hat seferi yapıldı.

2024 yılı Nisan ayı süresince bin 737 uçak iç hatlardan, 8 uçak dış hatlardan olmak üzere toplam bin 745 uçak havalandı.

2024 Nisan sonu kesin olmayan verilerine göre; Ocak-Nisan döneminde, bagaj, kargo ve posta içeriğiyle 5 bin 401 tonluk yük trafiği sağlandı.