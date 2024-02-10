Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hava trafik raporu verilerini paylaştı.

Verilerde Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2024 yılı Ocak ayı yolcu trafiği de yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uçak trafiği istatistiklerine göre Van’da Ocak ayında iç hat uçak trafiğinde bin 215 uçak, dış hat uçak trafiğinde 11 uçağın iniş kalkış yaptığı kayda geçti.

Ocak ayında Van Ferit Melen Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiğinde 138 bin 964 yolcu iniş-kalkış yaparken, dış hat yolcu trafiğinde 306 yolcu iniş kalkış yaptı. Toplamda ise 139 bin 270 yolcu Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden yolculuk yaptı. 2023 yılı Ocak ayında Van Ferit Melen Havalimanı’nda 129 bin 960 kişi yolculuk yaparken, 2024 yılının ilk ayında bu oran yüzde 7 arttı.

2024 yılının ilk ayında; 820 uçak ticari, bin 306 uçak yük, 74 uçak kargo için Van Ferit Melen Havalimanına iniş-kalkış yaptı.