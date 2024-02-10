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Çaldıran ilçesine bağlı Burçakalan Mahallesi'nde doğum sancısı çeken hamile kadın için Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri yönlendirildi.

Zorlu hava ve ulaşım sorunlarından dolayı araçlarla belli bir yere giden ekipler, 2.5 kilometrelik yolu ise yaya gitmek zorunda kaldı. Karlı yolun ardından hastaya ulaşan ekipler, kadının gerekli kontrollerini yaptı.

Hamile kadın, ilk müdahalenin ardından UMKE görevlilerince taşınarak ulaşımın sağlandığı bölgede, 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Hamile kadın, ardından Çaldıran Devlet Hastanesine nakledildi.