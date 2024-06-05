Son günlerde Van Ferit Melen Havalimanının kapatılacağına yönelik çıkan haberler gündemi meşgul ederken, Van Ticaret Sanayi Odası (TSO) konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHMİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Van Ferit Melen Havalimanının uçuşlara kapatılmayacağını bildiren Van TSO, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalara yer verdi;

“Son günlerde kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen Van Ferit Melen Havalimanının tadilat nedeniyle kapalı kalacağı konusuna ilişkin Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde;

Van Ferit Melen Havalimanında yapılacak imalat çalışmalarının Van ilinin aylık uçuş sayıları ile birlikte iklim koşulları dikkate alınarak en uygun zamanda ve ivedilikle tamamlanmasının planlandığı, şu an için belirlenmiş bir kapalılık söz konusu olmadığı bildirilmiştir. Dolayısıyla Van ili turizm ve lojistik sektörünün kısa ve orta vadede bu süreçten etkilenmeyeceği iletilmiştir. Van Ferit Melen Havalimanının imalat ve tadilat süreci odamız tarafından yakinen ve hassasiyetle takip edilmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.”