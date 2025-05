Van’da vatandaşların uygun fiyatlarla kaliteli et ve et ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Et ve Süt Kurumu’nun ikinci mağazasının açılışı için geri sayım başladı. Hafıziye Mahallesi Gölbaşı Caddesi’nde yer alacak olan yeni şube, kısa süre içinde Vanlıların hizmetine açılacak.

Daha önce AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu tarafından müjdelenen Et ve Süt Kurumu’nun 2. mağazasının açılışı hazırlıkları sürüyor.

İÇ MALZEME İÇİN İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Van Et Kombinası Müdürü Nesim Baykara, yeni şubenin iç malzeme ihale süreci ve tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Baykara, çalışmaların tamamlanmasının ardından mağazanın kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Hafıziye Mahallesi Gölbaşı Caddesi’nde konumlanan mağaza, uygun fiyat politikasıyla bölge halkının et ürünleri ile süt türevlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Açılış tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmezken, yetkililer hazırlıkların son aşamalarda olduğunu vurguladı.

Van Et ve Süt Kurumu’nun ikinci şubesinin açılmasıyla, kentte uygun fiyatlı ve sağlıklı et ürünlerine erişimin artması beklenirken, yeni mağazanın, özellikle ekonomik koşullarda vatandaşlara önemli bir destek sağlaması ön görülüyor.

UZUN KUYRUKLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Van’da şuan hizmet veren tek bir Et ve Süt Kurumu Mağazası bulunuyor. Söz konusu mağaza sık sık önünde oluşan uzun kuyruklarla gündeme geliyor. Yeni açılacak mağaza ile söz konusu yoğunluğun da bir nebze azalması bekleniyor.