Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’ndeki ESOB Hizmet Binası’nda bulunan Pırlanta Düğün Salonu, sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi günlerinden birini yaşadı. 150'den fazla delege birliğin geleceğine yön vermek için sandık başına gitti.

Nefes kesen yarış: 6 Oy farkla zafer

Başkanlık koltuğu için Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Faruk Alpaslan ile Van Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Eser Adıyaman karşı karşıya geldi. Gün boyu süren yoğun katılımın ardından saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve nefesler tutularak oy sayımına geçildi.

Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre;

Eser Adıyaman: 80 Oy

Faruk Alpaslan: 74 Oy

Bu sonuçla birlikte, delegelerin güvenoyunu alan Eser Adıyaman, Van ESOB’un yeni dönem başkanı seçildi.

Esnafın yeni dönemi başlıyor

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda büyük bir sevinç yaşandı. Van esnafının sorunlarını yakından bilen ve çözüm odaklı projeleriyle tanınan Adıyaman, zaferini kendisini destekleyenlerle birlikte kutladı.

Yeni başkan Eser Adıyaman’ın, Van’ın ekonomik can damarı olan esnaf ve sanatkârlar için nasıl bir yol haritası izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

İsa Berge yine umduğunu bulamadı

Van esnaf camiasında "devrik başkan" olarak anılmaya başlanan İsa Berge, geçtiğimiz aylarda Van Bakkallar ve Manavlar Odası seçimlerinde Eser Adıyaman karşısında ağır bir yenilgi almıştı. Bugün gerçekleştirilen Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) 21’inci Olağan Genel Kurulu’nda da senaryo değişmedi. Kendi koltuğunu koruyamayan Berge, bu kez Faruk Alpaslan’ın arkasında durarak seçim sonucunu etkilemeye çalışsa da esnafın iradesine çarpılan taraf oldu.