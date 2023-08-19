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WanHaber – ÖZEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değişti. Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesine göre 57 ilin valisi değişirken üst kademe kamu kurumu yöneticiliklerine de yeni isimler atandı. Valiler Kararnamesine göre İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine, 2018 – 2022 yılları arasında Van Valiliği yapan Mehmet Emin Bilmez atandı.

Mehmet Emin Bilmez Kimdir?

Mehmet Emin Bilmez, 1 Şubat 1966 tarihinde doğdu. Aslen Bingöllü olan ve Bingöl’ün Solhan ilçesinin Mutluca köyünde doğan Mehmet Emin Bilmez, uzun yıllardır bürokrat olarak görev yapıyor. Mehmet Emin Bilmez, ilkokul eğitimini doğduğu köy olan Mutluca'da aldı. Liseyi Bingöl İmam Hatip Lisesinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ise lisans eğitimini aldı. Mehmet Emin Bilmez, 13 Haziran 2017 tarihinde Ardahan Valisi olarak atandı. 2018 – 2022 tarihleri arasında Van Valiliği yapan Mehmet Emin Bilmez, 12 Mayıs 2022 itibariyle Mülkiye Baş Müfettişi olarak görev aldı. Mehmet emin Bilmez, 2023 Ağustos itibariyle İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Fatma Öztürk