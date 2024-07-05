Van Ticaret Sanayi Odası’nda (TSO) düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Mehmet Kaya, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Seçimde kurul başkanlığı yapan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerle ilgili alınan çeşitli kararların yanı sıra haklarını koruyacak adımların da atıldığını belirterek, “Bizler emeklilerin her türlü hakkını savunmak adına gereken tüm çabayı göstermeye özen gösteriyoruz. 16 milyon emekliyi temsilen sosyal güvenlikte yönetim kurulu üyesiyim, orada tüm emeklilerin hakkını savunmak adına yer alıyorum. Emeklilerin geçim sıkıntılarının farkındayız. Durumların düzelmesi adına yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” diyerek açıklamalarda bulundu.