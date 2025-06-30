Van’ın 2 mahallesinde mülkiyeti Edremit Belediyesine ait 2 taşınmaz açık teklif usulüyle satışa çıkarıldı.

Söz konusu ilanda, “Van ili, Edremit ilçesi Eminpaşa mahallesinde 1.927,91 m2 yüzölçümlü (arsa) ile Şabaniye Mahallesinde 608,46 m2 yüzölçümlü (arsa) taşınmaz, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/c. maddesi doğrultusunda “Açık Teklif Usulü” ile satışı gerçekleştirilecektir.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Eminpaşa ve Şabaniye mahallelerinde satışı gerçekleştirilecek arsalar için ihale 10 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Edremit Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

-Dilekçe (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

-Kanuni ikametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet) (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz

-SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.

