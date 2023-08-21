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WanHaber – ÖZEL

Van’da, altın fiyatlarındaki yükselişle beraber kiralık altın dönemi de başladı. Kuyumcular, altın fiyatlarındaki artış nedeniyle düğün yapacak olan bazı çiftlerin altın kiralama yoluna gittiklerini söyledi.

Kuyumcular, düğün masraflarının artmasıyla beraber maliyetleri karşılayamayan düğün sahiplerinin belirlenen ücretler karşılığında kuyumcularla anlaşarak, altın kiraladıklarını dile getiriyor.

Geçtiğimiz yıllara oranla beklenilen hareketliliğin olmadığını belirten kuyumcular, artan maliyetlerle beraber bazı düğün sahiplerinin altın kiraladıklarını aktardı.

Kuyumcu esnafının yüzünü güldüren düğün sezonu bu sene beklenileni veremedi. Kuyumcular, altın fiyatındaki artışlardan kaynaklı, önceki yıllara göre daha az altın satabildiklerini belirtirken, vatandaşların, zorunlu olmadıkça altın almadıklarını, alternatif çözümler bularak altın kiraladıklarını ifade etti.

“KİRALIK ALTIN VEYA İMİTASYON…”

Kuyumcu esnafı Sinan Çağlar, “Ekonomik koşullar, evlenecek çiftleri zorluyor, son zamanlarda vatandaşlar yeni bir çözüm üretmeye başladı. Bazı düğün sahipleri kiralık altın olayına yönelmiş durumda. Aslında kiralık altın ve imitasyon takı dönemi başladı diyebiliriz. Yükselen fiyatlardan dolayı alım gücü düştü, haliyle bazı düğün sahipleri de kiralık altın ya da imitasyon ürünlere yöneldiler. Kuyumcu esnafı bilezik, kolye, düğün seti gibi takıları belirli bir bedel karşılığında kiralıyor.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci