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WanHaber / Fatma Öztürk

Hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek hem de farkındalık oluşturmayı hedefleyen Vangölü Aktivistleri Derneği, 26 Ağustos’a kadar devam etmesi beklenen ‘1. Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali’nin koordinatörlüğünü yürütüyor.

Koordinatörlüğünde Vangölü Aktivistleri Derneğinin de yer aldığı 1. Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali hakkında açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Ülkemizin her yeri eşsiz güzelliklere sahip, yeni rotalar ile tanıtıma ve farkındalığa katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeni festivalimiz hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.