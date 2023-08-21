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Altın ve dolar tahmininleriyle vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ünlü finans analisti İslam Memiş bu kez araba fiyatları için bir duyumunu paylaştı ve tarih verdi.

Memiş otomobil almak isteyenler için uyarılarda bulundu.

“Sıfır araç almak için güzel şeyler olacak” diyen İslam Memiş’e göre sıfır araba fiyatları ve 2. el araba fiyatları yıl sonuna kadar normalleşecek.

İslam Memiş yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda, ev almak için otomobilini sattığını belirtmiş ve bunun da doğru bir karar olduğunu savunmuştu.

İslam Memiş'in otomobil piyasasıyla ilgili yaptığı yorum şöyle:

“Otomotiv sektöründe enflasyonist ortam nedeniyle stokçuluk ve fırsatçılık fiyatlaması ile kur artış nedenli fiyatlamayı birbirinden ayırt etmek gerek. Yatırım amaçlı araç alma dönemi bitmiştir.

Bugünlerde herkes eldekini satmak için mücadele ederken, çoğu galeri işi yapanların farklı işler arayışında oldukları görülmektedir. Özellikle ikinci el araç piyasasında fiyat normalleşmesi yıl sonuna kadar hızlanacak.

Zarar beklenenden büyük olacak. Nakitini kkm, faiz ve borsada değerlendirenler favoriye aldıkları araçların fiyatının düştüğünü görmeye devam edecek.



Döviz kuru nedeniyle sıfır araçların fiyatının normalleşmesi farklı, ikinci el araçların düşüşünü sürdürmesi farklı konular. Geçen ay aracımı satıp 1+1 ev almıştım. Kararımdan memnunum.

Sıfır araç almak için güzel şeyler olacak. Yıl sonuna kadar bekleyeceğim.”

Kaynak:süperhaber