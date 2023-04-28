Kentte 12 yıl önce yaşanan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde iş yerleri zarar gören, yıkılan esnaf için kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayladığı projeyle ilk etapta çarşı merkezindeki 30 dönümlük alanda hasarlı ve eski binalar yıkıldı, yerine TOKİ tarafından depreme dayanıklı, 500 araçlık kapalı otopark, 442 dükkan, 48 ofisin bulunduğu ticaret merkezi inşa edildi.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi esas alınarak planlanan merkezde esnaf, 2019'dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, Van'daki depremlerin ardından ilçede büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

Kentsel dönüşümle insanları daha sağlam ve konforlu yapılara kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Erciş'te ticari alanın geliştirilmesi amacıyla 442 dükkan, 48 ofisi hak sahiplerine teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 4 bin 500'den fazla konut yaparak ilçe sakinlerine tahsis ettik. Hali hazırda şehir merkezimizde ikinci bir sahamız var. Birinci etapta yaptığımız iş yerleriyle ilçeye ciddi bir hareketlilik kazandırdık.

İkinci etabın bulunduğu yerde çok güzel bir millet bahçesi yaptık. Millet bahçesinin bulunduğu bölgede şu an çalışmaları son aşamaya getirdik. Oradaki imar çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza sunduk. Süreç onaylandıktan sonra hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm sağlayacağız."

Modern bir şehir kurma hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, "İkinci etapta yaklaşık 90 dönümlük saha üzerinde büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasını devam ettirmekteyiz. Onay aşamasına getirdik." dedi.

"İnsanların zaman geçirebilecekleri ortamlar oluşturuldu"

Kentsel Çarşı Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kıyan da 2011'deki depremlerde ilçede büyük yıkımın yaşandığını ancak devletin kısa sürede hizmetleri hayata geçirdiğini vurguladı.

İlçeye binlerce TOKİ konutu yapıldığını bildiren Kıyan, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde de kentsel dönüşüm projesiyle yeni bir yerleşim alanı ve ticari merkez oluşturuldu. Merkezin içinde yeşil alanlar, insanların zaman geçirebilecekleri ortamlar oluşturuldu. Halkımızın büyük bir teveccühü var. Burası 30 dönümlük bir alan. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin bütün özelliklerini görebilirsiniz. Projeyle depreme dayanıklı, son derece şık ve az katlı bir yapılaşma yönüne gidilmiştir. Birinci kentsel dönüşümden sonra ikincisinin de yapılmasını arzu ediyoruz."

Serbest muhasebeci ve mali müşavir Akın Hançer ise daha önce 50 metrekarelik büroda çalıştığını belirterek, "Depremden sonra burada kentsel dönüşüm yapıldı. 145 metrekarelik bir büro aldık. Devlet buraya çok güzel dükkanlar yaptı. Bu bürolardan, iş yerlerinden çok memnunuz. Ticareti de canlandırdı, ilçemizi de güzelleştirdi." ifadelerini kullandı.AA