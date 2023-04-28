Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bugün ödeyeceğimiz 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerimizin yüzde 56'lık kısmını oluşturan 32,4 milyar TL'yi çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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