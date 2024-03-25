Açıklanan projeler arasında sağlık alanında yapılması planlanan çalışmalara da vurgu yapılırken, Vanlı kadınlara HPV aşı uygulamasının ücretsiz yapılacağı da kaydedildi.

Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal; önceki gün düzenledikleri toplantı ile Van’da uygulamaya koyacakları projeleri duyurdu. Kadın odaklı projeler de açıklanırken, bunlardan biri de Human Papilloma Virüsü (HPV) Enfeksiyonu aşı uygulaması oldu.

Son yıllarda dünyada HPV virüsünün bulaşma niceliği düşerken, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de bu oran tersi yönde seyrederek artış gösteriyor.

Kadınlar arasında en sık rastlanılan 4’üncü kanser türü olan rahim ağzı kanserini (servisk) önlemek adına Van’da 40 yaş altı kadınlara HPV aşısının ücretsiz uygulanacağını belirten DEM büyükşehir adayları, sağlık taramaları alanında çeşitli çalışmaların da olacağını açıkladı.