Van Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulamalarıyla dijital belediyecilik alanında çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Konu hakkında Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla CBS tabanlı Elektronik İmar Durumu (e-imar) uygulamasını hizmete açtı. Yapılan çalışmayla yurttaşlar belediyeye gelmeden ada, parsel ve mahalle bilgileriyle sisteme giriş yapıp 1/5000’lik imar durumlarıyla ilgili bilgilere van.bel.tr internet adresi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz ulaşabilecek” denildi.

Büyükşehir Belediyesi, işlemlerin daha hızlı şekilde yapılabilmesi için teknolojik imkanlardan faydalanılarak çalışmaların süreceğini bildirdi.