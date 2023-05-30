Bünyesindeki 9 farklı spor branşı ve alt kategorileriyle birçok kulvarda yer alan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2022-2023 futbol yerel liglerinde şampiyonluklar elde etti.

Üst üste şampiyonluklar yaşayan kırmızı siyahlıların U-16 takımı, Sivas'taki Türkiye şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Takım 4-5 Haziran tarihlerinde yarı finalde rakipleri İstanbul Kurtköyspor, Kocaeli Hisareynspor ve Aydın Küçük Adaspor ile Bolu'da karşılaşacak.

İl şampiyonu olan U-15 takımı ise 9-11 Haziran tarihlerinde Ağrı'da bölge şampiyonasında mücadele edecek.

U-17 yaş kategorisinde de il şampiyonluğu kupasını kazanan kırmızı siyahlıların bölge şampiyonluğu rotası kısa süre sonra belirlenecek.AA