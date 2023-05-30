Türkiye 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde adaylardan birinin salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci kez sandığın yolunu tuttu. 28 Mayıs’ta tekrar sandığa giden vatandaşlar tercihini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.18’ini alırken Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 47.82’yi buldu. Türk siyasi tarihinde bir ilke imza atan Erdoğan, 2002 yılından beri girdiği 15 genel seçim, referandum ve yerel seçimi kazandı.

Meclis’te yeni dönemde vekiller belli olurken, resmi sonuçların ardından Kabine’nin de şekilleneceği bekleniyor. Erdoğan’ın seçim sonrası ilk ziyaretini nereye yapacağı da belli oldu. Bu döneme kadar seçim sonrası yönetime gelen liderlerin ilk yurt dışı ziyaretleri ya KTTC ya Azerbaycan olmuştu. Ancak bu kez bir ilk yaşanıyor. Kural bir kereliğine değişebilir.

SEÇİMLERİN ARDINDAN İLK DURAK: MOLDOVA

28 Mayıs seçimlerinden galip çıkan ve Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü Moldova’ya gidebilir. Moldova’da AB ve 20 yakın ülke liderinin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı gerçekleşecek.

İBRAHİM KALIN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak; "Geleneksel olarak ilk yurtdışı ziyaretlerimiz Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapılıyor. Fakat bu perşembe Moldova'nın merkezinde bir toplantı var. Ona katılıp katılmayacağı henüz belli değil. AB ve 20 kadar ülke davetli. Orada liderlerle bir görüşme olabilir. Bir defaya mahsus. Gitmezse burada programları devam edecek" dedi.

Süperhaber