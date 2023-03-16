Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, "Evliya Çelebi'nin izinde Van ve Çevresi", "Osmanlı Modernleşme sürecinde Van ve Van Belediyesi" ve "Anadolu'da Ortaçağ Türk Mimarisinin Sıradışı Bir Örneği Van Ulu Cami" kitaplarını okuyucularıyla buluşturdu.

Araştırmacı-yazar Sinan Hakan tarafından hazırlanan "Osmanlı Modernleşme Sürecinde Van ve Van Belediyesi (1847-1915)" belediyenin Osmanlı dönemine ışık tutarken, Prof. Dr. Zeki Taştan editörlüğünde akademisyenler tarafından kaleme alınan "Evliya Çelebi'nin İzinde Van ve Çevresi" kitabı ise kentin tarihini merak edenlerin ilgisini çekiyor.

Gülsen Baş, Erol Uslu, Mesut Gül, Ayşegül Bekmez ve Resul Yelen tarafından derlenen "Anadolu'da Ortaçağ Türk Mimarisinin Sıradışı Bir Örneği Van Ulu Cami" kitabında ise eski Van şehri, tarihi Ulu Cami'nin mimari özellikleri, inşa süresi ve süslemesinden bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor.

Belediyenin kültür sanat yayınları bünyesinde basımı gerçekleştirilen kitapların başlıca kütüphane, üniversite, ilgili bölümler ve kurumlara dağıtımına başlandı.AA