İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle buluşan HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Mehdi Oğuz, gençlere yönelik projelerini anlattı.

HÜDA PAR belediyeciliğinde gençlerin hayatına dokunacak önemli projeler planladıklarını belirten Oğuz, şehirleri imar ederken insanı da ihya edeceklerini ifade etti.

Yaşanılabilir kentler için gençlere önemli görevler düştüğünü belirten Oğuz, “Cenabı Allah bizleri yaratmış ve yaratılmışların en şereflisi olarak insanı seçmiş, yeryüzüne halife olarak göndermiş. Dolayısıyla insanoğlunun yeryüzünde büyük bir vazifesi var. İnsanoğlu yeryüzünde adaletin hakim kılınması ve Allah'ın dininin yeryüzünde hakim kılınması noktasında büyük bir vazife üstlenmiş durumdadır. Bu vazifenin de en önemli ve en büyük görevi siz değerli gençlere düşüyor. Çünkü gelecek sizindir” dedi.

“GENÇLERİMİZE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Oğuz, açıklamalarının devamında; “Önünüzde büyük bir gelecek var ama unutmayın ki hayat sadece dünya hayatından ibaret değildir. Bizler iki dünyalı insanlarız. Dünya hayatı kadar belki ondan daha önemli olan bir ahiret hayatı bizi bekliyor. Ebedi olan hayat, gerçek hayat ahiret hayatıdır.

Biz diyoruz ki bu medeniyette hem dünyamız çok güzel olsun, imar olsun, yaşanılır bir yer olsun, adalet olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun, nimetlerimiz çeşit çeşit olsun ama bununla birlikte yarın ahirete gittiğimiz zaman da imanla gidelim, ahireti kazanabilecek bir yaşantıyla gidelim.

Yani kısacası bunu formüle edersek, yaşanılır bir dünya, refah içerisinde bir dünya aynı zamanda kazanılır bir ahiret. Ahiretin de elde edilebildiği bir medeniyet inşa etmemiz lazım. Dolayısıyla tasavvur ettiğimiz medeniyette sadece sokaklarımız, meydanlarımız, parklarımız, alışveriş merkezlerimiz, spor tesislerimiz, binalarımız güzel olacak ama bu yeterli değildir.

Aynı zamanda insanın da imar edilmesi lazım. İnsanı imar edilmemiş, insanı değerleri imar edilmemiş bir medeniyetin geleceği olamaz. Biz HÜDA PAR olarak hem insanlarımızı imar etmeyi, insanı değerleri imar etmeyi, ihya etmeyi hem de şehirlerimizi ihya ve imar etmek istiyoruz. Ve bu anlamda da gençlerimize çok büyük bir önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZE MADDİ VE MANEVİ DESTEK VERECEĞİZ”

Gençlerin eğitim ve sosyal hayatını kolaylaştırmak için önemli destekler vereceklerini söyleyen Oğuz, “Gençlerimizin hayatını kolaylaştırmak için de çok ciddi projelerimiz var. İnşallah her ilçemize ilim, kültür, sanat, spor merkezleri oluşturacağız.

Bir gencimizin vaktini çok rahatlıkla geçirebileceği, bir meslek öğrenebileceği, bir dil öğrenebileceği, spor yapabileceği, sanat öğrenebileceği çok geniş kapsamlı projeler oluşturacağız. Gençlerimizin özgüven sahibi, donanımlı, bilgili, birikimli, geleceğe güven veren gençler olarak yetişmesi için çok ciddi bir düşüncemiz, çalışmamız, gayretimiz ve projelerimiz var. Allah'ın izniyle HÜDA PAR’ın belediyecilik anlayışında okumak isteyip de imkanı olmayan gençlerimize biz her türlü maddi ve manevi desteği vereceğiz. Eğitim desteği vereceğiz.

Kurs desteği vereceğiz. Meslek sahibi olmayan gençlerimizin meslek sahibi olmaları noktasında gerekli girişimlerde bulunacağız ve onların eğitimi için gerekli eğitim merkezleri oluşturacağız. Yine HÜDA PAR belediyeciliğinde işini kurmak isteyen gençlerimize hibeler vereceğiz ve onlara işlerini kurma noktasında farklı destek sağlayacağız” diye kaydetti.

“DÜĞÜN VE ÇEYİZ YARDIMI VERECEĞİZ”

Evlenmek isteyen gençlere maddi destek vereceklerine dikkat çeken Büyükşehir Adayı Mehdi Oğuz, “Muhtemelen aranızda şu an evliliği düşünen gençlerimiz de vardır. Evlenmek isteyip de maddi imkânsızlıklardan dolayı evlenemeyen gençlerimize Allah'ın izniyle düğün ve çeyiz desteği vereceğiz. Oluşturacağımız düğün salonlarını da bu gençlerimize inşallah ücretsiz olarak tahsis edeceğiz.

Böyle buna benzer birçok projemizle gençlerimizi hayata bağlı, inançlı, imanlı, zamanlarını boş yere değil verimli, üretken ve topluma faydalı şekilde geçirecek gençler yetiştireceğiz. Gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan, bu kötü ortamlardan kurtarmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Bunun için de bütün gençlerimizi geleceğe güvenle bakan, geleceğe güvenli adımlarla giren, huzurlu, inançlı bir hayat nizamının oluşturduğu medeni şehirlerde hep birlikte beraber çalışmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Oğuz, gençlerin oyuna talip olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu seçim döneminde binlerce insanı ziyaret ettik. Ama beni en çok mutlu eden şu sizin bir araya gelişiniz, birlikteliğiniz ve sizinle olan bu buluşmamızdır. Allah’ın izniyle sizler HÜDA PAR'da geleceğin yöneticileri olacaksınız. Geleceğin belediye başbakanları olacaksınız. Geleceğin milletvekili olacaksınız ve geleceği sizler belirleyeceksiniz. İnsanlarımız inançlı gençlerin, donanımlı gençlerin, ahlaki değerlere sahip olan gençlerin bu memleketi nasıl ihya ve imar ettiklerini, nasıl geliştirdiklerini hep beraber sizlerle görecekler. Tabii bu dava çok büyük bir davadır.

Bütün kardeşlerimizin bu dava için çalışması lazım. Haseten gençlerimizin sahada aktif olarak çalışması lazım. HÜDA PAR'ın bu ideallerine kavuşması, halkımıza hizmet etmesi, adaletin hakim kılınması, huzurun hakim kılınması için her birimizin çok çalışması lazım.”