Okulların tatil dönemine girmesine ramak kala Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çocuk ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve yaz dönemlerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla 30 branşta kurs açacağını bildirdi.

Hacıbekir Kültür Merkezi’nde yapılacak olan kurslarla çocuk ve gençlere tecrübeli öğreticiler tarafından görsel sanatlar, müzik branşları, halk oyunları, tiyatro ve spor branşlarında eğitim verileceği belirtildi.

Kayıtların 25 Haziran 2024 tarihine kadar www.kurs.van.bel.tr üzerinden online olarak yapılabileceği açıklanırken, ücretsiz kursların 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.