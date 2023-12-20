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Van Beşiktaş Futbol Okulu'nda yaz döneminde seçmelere giden Yiğit Öndil, Anıl Kadeş ve Miraç Ölmez Antalya'da düzenlenen kampta Beşiktaş Akademi hocaları tarafından beğenilerek, Beşiktaş akademiye seçilmişlerdi.

Bu çerçevede İstanbul'a davet edilen Van Beşiktaş Futbol Okulu futbolcularının devre arasında lisansları Beşiktaş akademi tarafından çıkarılacağı bildirildi. Van Beşiktaş Futbol Okulu Teknik Sorumlusu Sinan Tosun, "Van Beşiktaş Futbol Okulu 2015 yılından beri kentimizde hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu zaman süre zarfında Can Aziz, Beşiktaş Kulübü'nden Antalyaspor'a transfer olmuştur. Yine yetiştirdiğimiz bir diğer futbolcumuz Berat İşkol Kayserispor U19 Ligi'nde oynamaya devam etmektedir.

Antalyaspor ile görüşülerek 4 futbolcumuz da sömestri tatilinde denenmek için Antalya akademi ile antrenmanlara çıkacak. Hedefimiz kentimizdeki yetenekli gençleri il ve ülke futboluna kazandırmaktır. Bu çerçevede deneyimli ve tecrübeli hocalarımızla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.