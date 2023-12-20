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Van Spor Futbol Kulübü Feyat Kıyak, dün oynanan Ankara Demirspor maçı sonrası şahsi sosyal medya hesapları üzerinden "kulübü devretmeye hazırım" paylaşımının ardından Van Spor FK eski Asbaşkanı Erol Temel'den "kulübü devralmaya hazırım" cevabı geldi.

Geçtiğimiz günlerde Van Spor FK yönetim kurulu toplantısında Feyat Kıyak'a görevi bırakmasını öneren Temel, "Başkan'ın son dönemde yaptığı işler, söylemler ve davranışlar bu kulübe zarar veriyor. Başkanımıza bugüne kadar vermiş olduğu destek ve emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz, bundan sonraki süreçte görevi devretmesini öneriyoruz. Eğer devretmiyorsa da bizler bu şartlar altında olamayız, bu kulübü ateşe sürükleyemeyiz" ifadesini kullanmıştı.

Temel'in yönetim kurulu toplantısında sarf ettiği sözlerin akabinde Van Spor'da 2. Başkan, Asbaşkan, Disiplin Kurulu Başkanı, Basın Sözcüsü dahil 9 kişi istifa etmişti.

DEVRALMAYA HAZIRIZ!

Van Spor FK eski Asbaşkanı Erol Temel, katıldığı bir canlı yayında kulübü devralmaya maddi ve manevi hazır olduklarını söyledi. Başkan Kıyak'ın bugün sosyal medyada yaptığı "yönetebilecek biri varsa kulübü devretmeye hazırım" paylaşımının ardından açıklamalarda bulunan Temel, "Biz varız ve bu kulübü almaya talibiz" cevabını verdi.

Van Spor Org'dan Nurullah Çetin'in konuğu olan ve gelen soruları yanıtlayan Temel, "Biz en son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında kulübe çok ciddi bağış yapmama ve çok ciddi borç para vermeme rağmen her şeyden feragat ettiğimi ve tek bir kuruş bile istemediğimi beyan ettim. Van Spor'a milyon liralar bırakıp istifa ettim. Kulüp başkanımız görevi devretmeye hazır olduğunu açıklamış. Buradan kulüp başkanına sesleniyorum. Biz oluşturduğumuz bir ekip ile (yönetim) kulübü devralmaya hazırız. Sizde para verdiniz, emek verdiniz. Biraz samimi olun, benim gibi sizde alacaklarınız varsa bunlardan vazgeçin, biz kulübü devralalım ve şampiyon yapalım. Ben istifa ettiğim zaman tek bir saniye bile tereddüt etmeden tüm alacaklarımdan vazgeçtim, Sayın Kıyak'ta varsa vazgeçsin alalım kulübü. Güçlü bir ekip ile alıp devre arasında nokta transferler gerçekleştirip bu kente hak ettiği şampiyonluğu yaşatalım." ifadelerine yer verdi.

ŞEFFAF VAN SPOR

Van Spor FK'nın şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini belirten Temel, "Biz her ay basınımızla gelir ve giderleri paylaşacağız. Resmi web sitemizden de açıklayacağız. Ne benim ne de benim ekibimin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Biz işimizi dürüst yapalım, doğru yapalım bu bize yeter." dedi.

Erol Temel'in çağrısı karşısında Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın ise ne karar alacağı merak konusu oldu.