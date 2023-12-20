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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle, 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilmişti.

Aynı kararname ile Van'da görev yapan 5 kaymakamın görev yeri değiştirilirken, 2021 yılından beri Van Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter olarak görev yapan Mehmet Fatih Çelikel'in de Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi olarak ataması yapılmıştı.

VEDA YEMEĞİ VERİLDİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte 3 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Mehmet Fatih Çelikel'in onuruna veda yemeği verdi. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katıldığı yemekte Vali Balcı, Çelikel'e başarı belgesi takdim etti.