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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde "genel af"ın söz konusu olmadığını belirterek, "Afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda" dedi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN KARIŞTIĞI KAZADA YENİ GELİŞME

Bakan Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Somali Cumhurbaşkanının oğlunun İstanbul'da karıştığı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin konuşan Tunç, sonradan ortaya çıkan görüntülerin ardından yeni bir rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini anımsattı.

"ADLİ TIP KURUMUNDAN EK RAPOR BEKLİYORUZ"

Gelecek rapor doğrultusunda hukuki sürecin devam edeceğini anlatan Tunç, "Adli Tıp Kurumundan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır ve yargı süreci devam edecektir" dedi.

SOMALİ'DEN İADE TALEBİNDE BULUNULACAK MI?

Vatandaşın hakkının, hukukunun yargı sistemi içinde takip edilip, korunacağından kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Tunç, "Bu konuyu başka taraflara çekmek isteyenler oldu. Onlara da diyeceğimiz bir şey yok" diye konuştu. Tunç, Somali'den iade talebinde bulunup bulunulmayacağına ilişkin soru üzerine, "Hep beraber Adli Tıp Kurumunun raporunu bekleyelim. Vatandaşımızın hakkını hukukunu koruma noktasında da yargımızın hassasiyet gösterdiğini ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN KİRA FİYATLARIYLA İLGİLİ SÖZLERİ SORULDU

Adalet Bakanı Tunç, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kira fiyatlarına ilişkin basına yansıyan sözlerinin hatırlatılması üzerine, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den bu yana arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini söyledi.

"Kiracıyla kiralayanın barışçıl bir şekilde sonuca ulaştığını da görüyoruz" ifadelerini kullanan Tunç, tarafların arabuluculuk kapsamında anlaştığı için yeni bir ev arayışının da doğmaması nedeniyle bunun kiraların da düşmesine katkı sağladığını belirtti. Tunç, "kirada yüzde 25 artış sınırı" uygulamasının da devam ettiğini anımsattı.

"YENİ YARGI PAKETİNDE GENEL AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tunç, "Yeni yargı paketinde genel af olup olmayacağı" sorusu üzerine, "Böyle bir şey söz konusu değil, afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda" dedi.