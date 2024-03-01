Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yetişen Van Balığı, yapılan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları sonucunda çeşitli testleri başarıyla geçerek dünya pazarına girecek.

Yaklaşık 30 ülkeye konserve balık ihracatı gerçekleştiren Dardanel Ton ile yapılan anlaşma sonucu Van Balığı yurtdışına da satılarak kentin tanıtımına da ön ayak olacak.

Dardanel Ton üretim ve test fabrikalarına gönderilen Van Balığının çeşitli deney ve lezzet testlerinden geçtiği kaydedildi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, konserve olarak seri üretimine başlanması planlanan Van Balığının temin ve fizibilite çalışmalarını yerinde incelemek için Dardanel Ton Endüstriyel Direktörü (CEO) Hayrettin Ekici ve Dardanel Ton Satın Alma Müdürü Adnan Erdoğan’ın Van’a geldiklerini aktardı.

Van’a gelerek Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Dardanel Ton yetkilileri, Vali ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’yla da bir araya gelerek Van Balığının konserve kutusu içerisinde uzun raf ömürlü olarak yurtiçi ve yurtdışı satışına ilişkin bilgilendirmelerde bulundular. Ziyarette Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da hazır bulunurken, Vali Balcı desteklerinin tam olduğunu söyledi.