Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Van-Bahçesaray karayolunun kapanmasına neden oldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede havanın düzelmesiyle birlikte dün öğlene doğru yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Trafiğin akışını sağlayan ekipler, daha sonra yer yer 1 metreyi bulduğu karları temizleyerek yol genişletme çalışmalarını tamamladı. İHA