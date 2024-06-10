Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), hem kendi içinde hem de farklı kurumlarda önemli eğitim çalışmalarına imza atıyor.

Farklı kurumlarda özellikle deprem ve yangın söndürme farkındalık çalışmaları gerçekleştiren ve uygulamalar ile birçok personeli eğiten AFAD, kendi içinde de çeşitli teorik ve pratik uygulamalar yaparak personellerini olası afetlere karşı hazır hale getiriyor.

DAKA’DA YANGIN TATBİKATI

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van’da faaliyet gösteren çeşitli kurum personellerine ‘afet farkındalık, yangın farkındalığı, deprem farkındalığı’ eğitimi gibi alanlarda verdiği eğitimleri sürdürüyor.

Bu eğitimlerin yanında, kurumlarda yangın söndürme tatbikatı da yapan AFAD, son olarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (DAKA) söz konusu eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

DAKA çalışanlarına Van AFAD eğitmenlerince, afet farkındalık ve afet farkındalığı eğitimi verildi. Son olarak ise kurum personellerinin de katılım sağladığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Van AFAD’ın eğitim çalışmaları ile birlikte tatbikatlara devam edeceği öğrenildi.

KURTARMA PERSONELLERİNE DE EĞİTİM VERİLİYOR

Ülkemiz ve ilimiz genelinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara etkin müdahale amacıyla, AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma personellerinin arazide kayıp arama, harita, pusula, GPS eğitiminin de teorik ve saha uygulamaları ile devam ettiği açıklandı.