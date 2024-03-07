Vali Ozan Balcı, Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Kadın hakları konusunda dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından biri olarak, 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir” dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Tarih boyunca birçok medeniyet ve farklı kültürlerde statüsü hep tartışma konusu olan kadınlar, Büyük Türk Milletinin tarihinde ise, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde yerini almıştır. Bugün kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmektedir. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, kadın-erkek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Van’da kadınların sosyal hayata katılımları için yaptıkları çalışmalara değinen Vali Balcı; “Bu sorumluluk doğrultusunda bizler de Van'da kadınlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak, meslek öğrenip ev ekonomilerine katkı sunmaları için 100 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 100 Köy Yaşam Merkezi açtık. Binlerce kadınımız bu merkezlerden faydalanıyor. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz vatanımız için canlarını feda eden şehit kadınlarımız ile evlatlarını veya eşlerini bu topraklar için şehit veren kadınlarımız başta olmak üzere, sevginin, fedakarlığın, başarının ve metanetin timsali tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü candan, yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.