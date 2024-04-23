Vali Ozan Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Balcı, mesajında; “23 Nisan 1920, ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ sözünden hareketle ecdadımızın birlik ve beraberlikten ödün vermeden, vatan toprakları uğruna emsalsiz mücadeleler verdiği, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma adına Milli İradeyi hâkim kılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirdiği ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihtir. 23 Nisan, Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra, millî hafızamızda özenle saklanan; hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği tarihtir. Türk Milletinin ebediyen bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunun ve bu bağımsızlığını da ancak milletin azmi ve kararlılığı ile sağlayacağının somut bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Mesajının devamında çocuklara seslenen Vali Balcı; “Sevgili Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bugünün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, sizlere verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz. Devletimiz, sizlerin çağın gereklerine uygun şekilde eğitim almanız ve her alanda kendinizi geliştirmeniz için büyük çalışmalar yapmaktadır. Bizler de bu doğrultuda Van'da eğitim adına çok önemli işlere imza attık. Van'ımıza 118 yeni anaokulu, 11 bebek çocuk kütüphanesi, sporcu fabrikası, 22 kapalı spor salonu, 300 okulumuza kütüphane, voleybol ve basketbol sahaları yaptık. 13 yüzme havuzu, 75 okulumuza halısaha, yeni bir Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesini de ilimize kazandırıyoruz. Sizlerden beklentimiz, sorumluluklarınızın bilincinde olup ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çok çalışarak bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi iyi ve yerinde kullanmanızdır” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin temellerini atan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin aziz şehitleri ve kahraman gazilerini rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin ve ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”