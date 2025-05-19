Vali Ozan Balcı, yaptığı yazılı açıklamada; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı'mızı fiilen başlatmak üzere Samsun’a ayak bastığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan süreç için ilk adımını attığı günün 106. yıl dönümü olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu milletçe yaşıyoruz” dedi.

Vali Balcı, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlatarak yaktığı İstiklal Meşalesi, yurdumuzun her bir köşesine ışığını yaymış, o ışık necip milletimize kadim bir medeniyetin mirasçıları olduğunu hatırlatmış ve bağımsızlık yolunda yol gösterici olmuştur. İstiklal şuurunun can bulduğu bugün, özellik ve nitelikleriyle bağımsızlık yolumuza istikamet vermiş, arzu edilen bir geleceğin hareket noktası olmuştur. İstiklal mücadelemizin en anlamlı günlerinden olan bugünün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Vali Ozan Balcı; “Sevgili Gençler, 19 Mayıs 1919 tarihi, sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir. Bu şanlı mazinin yarınlara ulaşması için en büyük umudumuz sizlersiniz. Milli Mücadelemizi zaferle taçlandıran kararlılığı ve inancı, coşkuyla çarpan kalplerinizde hissediyor, umutla parıldayan gözlerinizde görüyoruz. Milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak, kahraman ecdadımızın emaneti olan vatan, bayrak sevgisine ve bağımsızlık ruhumuza sahip çıkacağınızdan da hiçbir şüphe duymuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımız ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” diye kaydetti.