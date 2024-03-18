Vali Balcı, yazılı mesajında; “Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını her zaman olduğu gibi canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir” dedi.

Dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazıldığına dikkat çeken Vali Balcı; “Aziz milletimiz 109 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazmış, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferi tarihin akışında çok önemli bir dönüm noktası olmuş, yok edilmek istenen milletimiz, tarih sahnesinde yerini koruyacağını ve Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya yüksek bir sesle haykırmıştır. Yurdun dört bir yanından gelerek vatan savunmasına katılan yiğitler cephede omuz omuza çarpışmış, bu mücadeleyi zaferle taçlandırmış, böylece üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bir kara parçası olmaktan çıkarıp, bir ruh ve değişmez bir öz haline getirmiştir” diye kaydetti.

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Çanakkale’de şahlanan ruh, milletimizin inanç ve mayasını oluşturan ruhtur. Bugün de her zamankinden daha çok aynı ruha, inanca ve duyguya ihtiyacımız var. Bundan sonraki nesillerimizi bu yüce duygularla yetiştirmeli, atalarımızın emanetini genç nesillere doğru bir şekilde aktarabilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ni 109. yılı münasebetiyle, kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”