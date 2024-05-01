Vali Balcı, yazılı mesajında; “Alın terinin, emeğin, helal lokmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işveren ve işçiler arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi açısından çok önem taşıyan bir gündür” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bu anlamlı günün, hem işçilerimizin kendi aralarındaki dayanışmayı artıracağına hem de işçilerimizle diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine; ülkemizin huzur, barış ve istikrarına katkı yapacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, ülkemizin bugünkü ekonomik gücüne sahip olmasında emekleri bulunan, alın terleriyle gece gündüz demeden kamuda ve özel sektörde çalışan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”