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Wanhaber / Haber Merkezi

13 ilçede faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri (ADEM) kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği El Emeği Sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışı yapan Vali Balcı, kurulan stantları dolaşarak, ADEM’leri çok önemsediğini söyledi. Vali Balcı, “Çok güzel eserler ortaya çıkarılmış. İlimizde geçen yıla kadar 30 ADEM vardı. 40 ADEM’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yaptı. 30 ADEM Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı.

Şu anda 100 ADEM faaliyet veriyor. Bu anlamda Türkiye’de birinci sıradayız. Kadınlarımızın başarılı olup hayallerini gerçekleştirmeleri için devletimizin bütün gücünü ADEM’lerde kullandık. Çünkü kadının gücü Van’ın gücü, Türkiye’nin gücü” diye konuştu.

Vali Ozan Balcı, şunları söyledi; "Kadınların aklını, zekasını, neler yapacağını biliyoruz. Kadınlar güçlü olursa çocuklar güçlü olur, toplum huzurlu olur. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetini kadınlarımız için kullanmaktan geri kalmayacağız. Kadınlarımızın işlerini kolaylaştıracak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaç halinde yeni ADEM’ler açacağız.”