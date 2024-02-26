Fidanlık parkı içerisindeki kapalı spor salonunu da inceleyen Vali Ozan Balcı, “İlimize 22 adet kapalı spor salonu yapıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha çok spor yapabilmeleri için dev bir yatırım olan sporcu fabrikası faaliyete başladı. 13 yüzme havuzu yapıyoruz. Okul bahçelerine 300 adet basketbol ve voleybol sahası yaptırdık” dedi.

Spordaki yatırımlardan söz eden Vali Balcı; “11 ilçemize basketbol, voleybol, halı saha ve tenis kortundan oluşan 2023 Spor Van tesisleri yaptık. Spora 2 yılda 50 milyon TL destek sağladık. 75 okulumuza halı saha yaptırıyoruz” diye kaydetti.