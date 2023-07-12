Wanhaber / Ramazan Çetin

Vanlıyı göl ile buluşturmayı amaçlayan sahil yolunda çalışmalar sürüyor. Vali Ozan Balcı, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerini sahil ile buluşturacak olan sahil yolu projesi büyük önem addediyor.

İskele’de bulunan Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik Sahil Yolu’na entegre olacak şekilde 1100 dönümlük alanda da park çalışması sürüyor.

Sahil yolu projesi kapsamında 30 metre genişliğinde yol, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, mescit ve tuvaletler yer alıyor.

VALİ BALCI, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Bir süre alanda gezen ve sahada çalışanlara kolaylıklar dileyen Vali Balcı, “Vanlıyı, Van Gölü ile buluşturacak 10 km'lik yolu ve 1100 dönüm rekreasyon alanı ile Van Gölünün gerdanlığı Sahil Yolunu sonbaharda bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.