Vali Ozan Balcı, Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Vali Balcı, tebrik mesajında; “Sahip olduğu 185 yıllık birikim ve tecrübe çerçevesinde oluşturduğu vizyonla kendisini daima güncelleyen Jandarma Teşkilatı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ve kamu düzeninin korunmasında, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynamaktadır” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Jandarma Teşkilatı’nın, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerine düşen her görevi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, devletimizin güzide kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini başarıyla sürdüren jandarmalarımıza muvaffakiyetler diliyorum.”