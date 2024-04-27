Van Valisi Ozan Balcı, OSB’de yapımı süren tekstil fabrikaları inşaatlarını yerinde inceledi.

Yeni tekstil fabrikasını yapan yüklenici firma sahiplerinden bilgi alan Vali Ozan Balcı, “Van her alanda ilerliyor ve gelişiyor. Van’ın imarı ve ihyasının yanında vatandaşlarımızın, huzur, refah ve esenliklerine katkı sağlanmak için canla başla çalışıyoruz. İstihdam konusunda önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Valiliğin 6 tekstil fabrikasının şuan faaliyette olduğuna vurgu yapan Vali Balcı; “Valiliğimizin 6 tekstil fabrikası şu an faaliyette. 2 bin insanımız istihdam ediliyor. 4 fabrika daha hızla yükseliyor. Ağustos ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu fabrikalarımızda da 2 bin kişi istihdam edilecek. İlimizin işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Hedefimiz tekstilde 50 bin istihdam sağlamak. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.