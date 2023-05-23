WanHaber / ÖZEL

Van Valisi Ozan Balcı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sık sık çarşı pazar ziyaretleri yapan Vali Balcı, bu ziyaretlerle esnafların taleplerini yerinde dinleyerek, vatandaşlarla hasbihal etti.

Öğrencilerle de sohbet eden Vali Balcı, tavsiyelerde bulunarak, kitap da hediye etti.

TALEPLERİ DİNLEDİ, KİTAP HEDİYE ETTİ

Daha önce sıkça yaptığı gibi bir kez daha çarşı esnafını ziyaret eden Vali Ozan Balcı, hayırlı işler dileklerinde bulunurken, vatandaşlarla da sohbet ederek, gençlere kitap hediye etti.

YAYLA MUZUNUN TADINA BAKTI

Halk arasında uçkun olarak bilinen yayla muzunun da tadına bakan Vali Balcı, satıcısından da uçkun hakkında bilgi aldı.

Vali Balcı, Sanat Sokağı esnafını da ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Haber: Mehmet Salih Giyci

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